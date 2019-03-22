Хэмилтон: здорово видеть возвращение «Хонды»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обрадован тем, что японский производитель двигателей «Хонда» возвращает свой прежний уровень.

На Гран-при Австралии гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с силовой установкой «Хонды» финишировал на третьей позиции. Голландец оказал серьёзное давление на Льюиса, ставшего вторым. Это первый подиум «Хонды» в Формуле-1 с сезона-2008.

«Здорово видеть их улучшение. „Ред Булл“ долгое время работал с „Рено“. И сейчас Ферстаппен обогнал „Феррари“. Это невероятно. „Ред Булл“ опасен. Думаю, в течение этого года между нашими тремя командами развернётся серьёзная борьба. Помню, как я рос, наблюдая за Айртоном Сенной, который выступал за „Макларена“ с мотором „Хонды“. Тогда они были грозной силой, и здорово видеть, что они возвращаются. Я надеюсь, что они сохранят надёжность, поэтому между нами может развернуться плотная борьба в течение года», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.