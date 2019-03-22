В ФИА изучат проблему со стартовыми огнями, которых не видели пилоты в Австралии

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли и гонщик «Уильямса» Роберт Кубица заявили, что во время старта Гран-при Австралии с их стартовых позиций были плохо видны светофор и стартовые огни. ФИА восприняла эти жалобы и постарается решить проблему к Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает GPblog.

Предполагается, что проблема вызвана задними антикрыльями болидов, которые по новому регламенту стали выше. Скорее всего, они и закрывали гонщикам обзор.

«Довольно сложная гонка. С более крупными задними крыльями я не мог видеть стартовые огни светофора, пришлось реагировать на машины вокруг, и я потерял пару мест», — сказал Гасли.

Аналогичное высказывание привёл Кубица.

«Я немного запаниковал в начале гонки. Оказавшись на стартовой решётке, я понял, что не вижу светофора, его просто закрывало заднее антикрыло машины Карлоса Сайнса. Я видел только один блок стартовых огней и начал волноваться», — заявил Роберт.