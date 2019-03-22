«Мерседес» продолжит изучать аэродинамическую концепцию «Феррари»

Несмотря на проблемы «Феррари» на Гран-при Австралии, «Мерседес» продолжит изучать концепции итальянской команды по аэродинамике болида.

Благодаря концепции антикрыльев «Феррари» доминировала на предсезонных тестах Формулы-1, однако в первой гонке сезона-2019 два первых места забрали пилоты «Мерседеса».



Тем не менее, когда руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу был задан вопрос о концепции «Феррари», он заявил, что его команда продолжит изучать работу конкурента.



«Я думаю, нам нужно изучать различные концепты, которые есть у команд. Нужно оставаться непредвзятым в отношении собственного пути. Но в то же время мы должны следовать тому, что считаем правильным, и не позволять себе отвлекаться. Мы просто наблюдаем за различными концепциями и продолжаем придерживаться нашей философии. Но в течение сезона на разных трассах вы можете увидеть у „Мерседеса“ разные детали аэродинамики», — сказал Вольф Autosport.