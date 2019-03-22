Штайнер: «Хаас» оказался к «Феррари» ближе, чем ожидалось

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сравнил ожидание и реальность по отношению результатов его команды относительно «Феррари» на Гран-при Австралии. В дебютной гонке сезона лучший результат пилотов «Феррари» — это четвёртое место Себастьяна Феттеля, у «Хааса» — шестое Кевина Магнуссена.

«Да, по скорости мы были ближе, чем ожидалось. Но у „Феррари“ был плохой уик-энд, и я не думаю, что это будет для них нормой. Наша цель в том, чтобы подобраться поближе к вершине, а не просто оторваться от остальных», — приводит слова Штайнера Planet F1.

Также Гюнтер выразил довольство темпом американской команды на протяжении всего Гран-при Австралии и надеется, что «Хаас» сумеет сохранить его на этом же уровне.