Гасли: гонка Бахрейне особенно важна для меня после сложного Гран-при Австралии

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.

«Бахрейн — одна из моих любимых гонок. В прошлом году там я достиг своего лучшего результата в Формуле-1, заняв четвёртое место. Поэтому Бахрейн приносит мне много эмоций и имеет положительную энергетику. А ещё в Бахрейне прошла моя лучшая квалификация, где я стал шестым, а начал гонку с пятой позиции, поэтому у меня хорошие воспоминания.

Естественно, вы связываете места с эмоциями, которые там испытали, из-за этого Бахрейн на первом месте моего списка. Я с нетерпением жду возвращения туда. Но теперь я сделаю это с «Ред Булл». Особенно эта гонка важна из-за сложного Гран-при Австралии. Мы увидели, что наша машина конкурентоспособна. Мне нравится трасса в Бахрейне. Я не могу дождаться, когда сяду за руль и вернусь к работе", — цитирует Гасли пресс-служба «Ред Булл».