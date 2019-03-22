Чемпионат Формулы «Евромастерс» был отменён из-за малого количества участников

Чемпионат Формулы «Евромастерс» не состоится в сезоне 2019 года. Серия была отменена из-за низкого интереса к ней со стороны команд.



«Это действительно печальный день для молодых пилотов из Европы. В сложной конкурентной среде региона для многих серий просто не хватает пилотов. Требуются огромные финансовые затраты, чтобы компенсировать эту ситуацию, и мы не могли и не хотели ждать подобного от наших команд», — приводит слова управляющего директора Формулы-3 Уолтера Мертеса официальный сайт серии.



Напомним, что всего на участие в серии заявились три команды, которые заявили по два пилота. Серия Европейских мастеров Формулы-3 должна была продолжить традиции чемпионата Европейской Формулы-3, которая в межсезонье была объединена в чемпионат Формулы-3 с серией GP3 и стала серией поддержки Формулы-1.