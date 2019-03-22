Роуленд: лучше выступать в Формуле-Е, чем в «Уильямсе»

Бывший пилот по развитию «Уильямса» Оливер Роуленд, ныне выступающий в Формуле-Е, считает, что лучше участвовать в чемпионате Формулы-Е, чем в Формуле-1 в составе «Уильямса».



«Сейчас я в хорошем месте. «Ниссан» — крупный автопроизводитель, чемпионат Формулы-Е прогрессирует. Было бы глупым решением искать что-то другое. Я работал в «Уильямсе» в прошлом сезоне и должен сказать, что, учитывая их положение на данный момент, лучше всё же выступать в Формуле-Е.



Тяжело видеть их нынешнее положение. Я много времени провёл на заводе, знаком со многими работниками коллектива. Хочу пожелать им удачи. С такой машиной, как у них, сложно найти мотивацию работать дальше. Но им нужно быть сосредоточенными и продолжать работать», — приводит слова Оливера Роуленда Crash.