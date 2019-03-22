Марко: мы оказались правы, когда решили сотрудничать с «Хондой»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что решение перейти на моторы «Хонды» было верным.



«Думаю, что уже в этом году мы сможем бороться за титул чемпионов мира. В нашем распоряжении сейчас лучший молодой пилот и болид, на котором стоит мощный и надёжный мотор. Многие удивились, когда мы приняли решение сотрудничать с «Хондой», но мы снова оказались правы. Именно благодаря тому, что японские инженеры — большие профессионалы, мы смогли без проблем поменять шасси у Макса Ферстаппена.



С «Хондой» мы обсуждаем варианты компоновки силовой установки, что отличается от того, что было в прошлом, когда мы чётко следовали инструкциям поставщиков. У «Хонды» другой подход, так что надеемся, что их эволюция поможет нам побороться с «Феррари» и «Мерседесом», — приводит слвоа Хельмута Марко La Gazzetta dello Sport.