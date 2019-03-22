Джоржан Кинг вернулся в MP Motorsport, его напарником станет Махавир Рагунатан

Команда Формулы-2 MP Motorsport объявила имена обоих пилотов, которые будут выступать в составе коллектива в предстоящем сезоне серии, сообщает пресс-служба MP Motorsport. В составе коллектива поедут Джордан Кинг и Махавир Рагунатан.



Британский гонщик Джордан Кинг в прошлом году выступал в серии IndyCar и пробовал свои силы в WEC. Кинг уже выступал в составе этой команды в серии Формулы-2. В чемпионате Кинг провёл три сезона, с 2015 по 2017 год, и завоевал две победы в сезоне 2016 года. За два года до дебюта в Формуле-2, в 2013 году, Кинг стал чемпионом британской Формулы-3.



Индийский гонщик Махавир Рагунатан будет дебютантом серии. В прошлом сезоне он выступал в любительской серии BOSS GP на машинах класса AutoGP, в котором стал чемпионом в 2016 году. Ранее индийский гонщик принимал участие в чемпионатах Формулы-3 и GP3.