Роуленд выиграл квалификацию Формулы-Е в Санье, Верляйн — 9-й, Масса — 15-й

Гонщик команды Nissan Оливер Роуленд выиграл квалификацию шестого этапа нового сезона Формулы-Е в Санье. Второе место занял Жан-Эрик Вернь, третье время показал Антониу Феликс да Кошта.



Дебютант серии Стоффель Вандорн поставил 13-е время, Фелипе Масса квалифицировался 15-м. Паскаль Верляйн по итогам квалификации занял девятую позицию.



Формула-Е. Санья. Квалификация



1. Оливер Роуленд (Nissan) — 1.07,945

2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,100

3. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,177

4. Даниэль Абт (Audi) +0,386

5. Себастьен Буэми (Nissan) +26,091

6. Александр Симс (BMW) +11,890

7. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,701

8. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,702

9. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,785

10. Лукас ди Грасси (Audi) +0,798

11. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,834

12. Робин Фряйнс (Virgin) +0,876

13. Стоффель Вандорн (HWA) +0,890

14. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,898

15. Фелипе Масса (Venturi) +0,915

16. Сэм Бёрд (Virgin) +0,971

17. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +1,130

18. Фелипе Наср (Dragon) +1,153

19. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +1,253

20. Митч Эванс (Jaguar) +1,285

21. Гэри Паффетт (HWA) +1,402

22. Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) +1,729.