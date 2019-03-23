Гонщик команды Nissan Оливер Роуленд выиграл квалификацию шестого этапа нового сезона Формулы-Е в Санье. Второе место занял Жан-Эрик Вернь, третье время показал Антониу Феликс да Кошта.
Дебютант серии Стоффель Вандорн поставил 13-е время, Фелипе Масса квалифицировался 15-м. Паскаль Верляйн по итогам квалификации занял девятую позицию.
Формула-Е. Санья. Квалификация
1. Оливер Роуленд (Nissan) — 1.07,945
2. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) +0,100
3. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +0,177
4. Даниэль Абт (Audi) +0,386
5. Себастьен Буэми (Nissan) +26,091
6. Александр Симс (BMW) +11,890
7. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,701
8. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,702
9. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,785
10. Лукас ди Грасси (Audi) +0,798
11. Эдоардо Мортара (Venturi) +0,834
12. Робин Фряйнс (Virgin) +0,876
13. Стоффель Вандорн (HWA) +0,890
14. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,898
15. Фелипе Масса (Venturi) +0,915
16. Сэм Бёрд (Virgin) +0,971
17. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +1,130
18. Фелипе Наср (Dragon) +1,153
19. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +1,253
20. Митч Эванс (Jaguar) +1,285
21. Гэри Паффетт (HWA) +1,402
22. Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) +1,729.
Роуленд выиграл квалификацию Формулы-Е в Санье, Верляйн — 9-й, Масса — 15-й