Булье: «Макларену» не стоило возобновлять работу с «Хондой» в сложный период

Бывший спортивный директор «Макларена» Эрик Булье подчеркнул, что команде не стоило возобновлять работу с «Хондой» в сложный период.



«Уже на первой встрече понял, насколько плохо в «Хонде» готовы к той сложной задаче, которая им предстоит. Сразу сказал Рону Деннису, что силовую установку потребуется дорабатывать по меньшей мере три-четыре сезона. Но на тот момент контракт был уже подписан, а Деннис был уверен, что вместе с «Хондой» «Макларен» снова добьётся успеха.



Двигатели в современной Формуле-1 очень сложные, и только «Мерседесу» удалось опередить противников за счёт того, что они много лет работали над проектом. «Макларену» не стоило возобновлять работу с «Хондой» в такой сложный период. В итоге три года работы превратились в кошмар», — приводит слова Эрика Булье GPfans.