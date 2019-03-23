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Риккардо объяснил надпись «Хватит быть ими» на шлеме

Риккардо объяснил надпись «Хватит быть ими» на шлеме
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо объяснил надпись «Хватит быть ими» на своём шлеме, отметив, что она не направлена на его бывшую команду, «Ред Булл».

«Этот девиз не нацелен на «Ред Булл», однако в «Рено» у меня гораздо больше свободы действий, и я принял решение придумать что-то безумное и не похожее на других. Эта надпись на шлеме — пожелание людям быть самими собой, не следовать чужим курсом. Если хочешь выбрать другой путь, будь смелым и действуй.

Рад, что после перехода в «Рено» мне целых шесть недель не нужно было ехать в аэропорт. Это был самый родолжительный период времени, когда я не садился в самолёт. Люблю проводить время с друзьями и позволять себе пару бокалов пива по выходным», — приводит слова Даниэля Риккардо ESPN.

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