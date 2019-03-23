Тренер Ферстаппена: Макс быстрый, как чума

Тренер Макса Ферстаппена на смуляторах Атце Керкхофф высоко оценил скорость своего подопечного.



«Уже на третьем круге он постоянно взрывается, так что мне нужно усердно работать всё время.



За ним трудно поспевать. Он конкурентоспособен, как настоящая чума. Как только он улучшает время, он начинает работать ещё усерднее, чтобы поставить новый рекорд», — приводит слова тренера Ферстаппена по симрейсингу Атце Керкхофа Motorsport.



Стоит отметить, что, помимо работы на симуляторе, Ферстаппен зачастую вместе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом участвует в соревнованиях на гоночных симуляторах iRacing. Первый этап чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австралии — Ферстаппен закончил на третьем месте.