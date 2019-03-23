Пилот Venturi Эдоардо Мортара был оштрафован на 16 секунд после финиша этапа Формулы-Е в Санье (Китай), сообщает E-Racing365… Причиной стала ошибка Мортары, который дважды использовал режим атаки во время борьбы с соперником.
Кроме Мортары, штраф получил Себастьен Буэми, которому было добавлено 10 секунд на финише за инцидент с Робином Фряйнсом на последних кругах гонки. Жан-Эрик Вернь, который выиграл гонку и также находился под расследованием стюардов, избежал наказания.
В итоге Мортара лишился десятого места и вылетел из очковой зоны, а Буэми опустился с шестой на восьмую строчку.
Формула-Е. Санья. Гонка
1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.07,945
2. Оливер Роуленд (Nissan) +1,762
3. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +3,268
4. Андре Лоттерер (Techeetah) +4,631
5. Даниэль Абт (Audi) +5,972
6. Жером д'Амброзио (Mahindra) +17,340
7. Паскаль Верляйн (Mahindra) +18,367
8. Себастьен Буэми (Nissan) +9,405
9. Митч Эванс (Jaguar) +20,646
10. Фелипе Масса (Venturi) +27,739
11. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +31,453
12. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +32,654
13. Эдоардо Мортара (Venturi) +36,208
14. Робин Фряйнс (Virgin) +1.42,284
15. Лукас ди Грасси (Audi) +1 круг
Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) — не финишировал
Александр Симс (BMW) — не финишировал
Гэри Паффетт (HWA) — не финишировал
Хосе-Мария Лопес (Dragon) — не финишировал
Стоффель Вандорн (HWA) — не финишировал
Сэм Бёрд (Virgin) — не финишировал
Фелипе Наср (Dragon) — не финишировал.
Мортара и Буэми получили штрафы после финиша гонки Формулы-Е в Санье