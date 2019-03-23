Мортара и Буэми получили штрафы после финиша гонки Формулы-Е в Санье

Пилот Venturi Эдоардо Мортара был оштрафован на 16 секунд после финиша этапа Формулы-Е в Санье (Китай), сообщает E-Racing365… Причиной стала ошибка Мортары, который дважды использовал режим атаки во время борьбы с соперником.



Кроме Мортары, штраф получил Себастьен Буэми, которому было добавлено 10 секунд на финише за инцидент с Робином Фряйнсом на последних кругах гонки. Жан-Эрик Вернь, который выиграл гонку и также находился под расследованием стюардов, избежал наказания.



В итоге Мортара лишился десятого места и вылетел из очковой зоны, а Буэми опустился с шестой на восьмую строчку.



Формула-Е. Санья. Гонка



1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.07,945

2. Оливер Роуленд (Nissan) +1,762

3. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +3,268

4. Андре Лоттерер (Techeetah) +4,631

5. Даниэль Абт (Audi) +5,972

6. Жером д'Амброзио (Mahindra) +17,340

7. Паскаль Верляйн (Mahindra) +18,367

8. Себастьен Буэми (Nissan) +9,405

9. Митч Эванс (Jaguar) +20,646

10. Фелипе Масса (Venturi) +27,739

11. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +31,453

12. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +32,654

13. Эдоардо Мортара (Venturi) +36,208

14. Робин Фряйнс (Virgin) +1.42,284

15. Лукас ди Грасси (Audi) +1 круг

Нельсиньо Пике (Jaguar Racing) — не финишировал

Александр Симс (BMW) — не финишировал

Гэри Паффетт (HWA) — не финишировал

Хосе-Мария Лопес (Dragon) — не финишировал

Стоффель Вандорн (HWA) — не финишировал

Сэм Бёрд (Virgin) — не финишировал

Фелипе Наср (Dragon) — не финишировал.