Грожан: в ходе сезона постараемся усложнить жизнь «Ред Булл»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна Формулы-1, а также высказался об отставании команды от лидеров чемпионата.

«Посмотрим, какова будет наша скорость в Бахрейне, на трассе, которая совершенно отличается от той, что была в Мельбурне. Думаю, болид будет в порядке. У нас получился неплохой этапа в Бахрейне в 2018 году, думаю, и в этот раз всё пройдёт нормально. В Австралии я был очень доволен балансом машины.

Что касается нашего отставания от лидеров и возможной борьбы с «Ред Булл», думаю, что мы отстаём от «Ред Булл» немного больше, чем ожидали. Боюсь, что с учётом ресурсов, это отставание будет лишь расти. Но в ходе сезона мы постараемся им максимально усложнить жизнь", — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».