Хэмилтон намекнул на теорию заговора против него в сезоне-2007

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дебютный сезон в Формуле-1 провёл в 2007 году. В первый же год в чемпионате он остановился в шаге от титула, уступив пилоту «Феррари» Кими Райкконену лишь один балл. Оглядываясь на прошлое, британец намекнул, что в чемпионате тогда явно не хотели, чтобы титул достался ему.

«Меня много раз штрафовали без какой-либо вины. Происходили странные вещи. Люди делали всё, чтобы сезон для меня не стал успешным. К тому же в 23 года я не был достаточно опытен для понимания всего происходящего. Я не был готов к общению с представителями прессы и не был научен тому, как себя вести с ними, как разговаривать на камеру. Тогда я справлялся с этим, как мог», — приводит слова британского пилота издание AS.