Феттель считает, что за титул способны бороться все пилоты топ-команд

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель убеждён, что сезон-2019 подарит чемпионату серьёзную интригу. По словам немца, за титул будут способны побороться все пилоты топ-команд.

«Есть три большие команды, и у всех трёх достаточный потенциал, чтобы бороться за титул. Но мы обращаем внимание на себя и надеемся, что будем быстрее других, но битва будет очень плотная. Что касается Пьера Гасли, то его рано списывать со счетов. Думаю, что в субботу ему не хватило удачи, так что гонка уже тогда была для него немного потеряна. Полагаю, что все шесть пилотов будут вовлечены в упорную борьбу. Надеюсь, что мы будем сражаться до самого конца», — приводит слова Феттеля RaceFans.

Напомним, по итогам Гран-при Австралии Феттель занял четвёртое место.