Леклер уверен, что «Феррари» удастся вернуть форму, которая была во время тестов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер убеждён, что его команде удастся вернуть форму, благодаря которой по итогам официальных предсезонных тестов «Скудерии» приписывали статус фаворитов сезона.

«Не думаю, что мы прибыли на первый этап с машиной, которая сильно отличалась от той, что была у нас на тестах. Мы не „Мерседес“, приехавший в Австралию совершенно с другим болидом. Так что, думаю, наша машина по-прежнему на уровне. В прошлом часто можно было видеть, что странная австралийская трасса не всегда демонстрировала реальную скорость всех машин, так что, уверен, мы отыграемся. Насколько отыграемся, не знаю, — узнаем это только в Бахрейне. Но, уверен, это случится», — приводит слова монегаска RaceFans.