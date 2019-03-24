Лукьянюк из-за отказавших тормозов попал в аварию на последнем СУ Ралли Азор

22 марта стартовал первый этап сезона в чемпионате европы по ралли. На Ралли Азорских островов экипаж Алексея Лукьянюка лидировал с комфортным отрывом, но упустил победу в конце гонки. Сначала Лукьянюк и Арнаутов потеряли первое место из-за прокола, а затем и вовсе попали в аварию из-за отказа тормозов.

«Для российских болельщиков первая гонка нового сезона прошла в напряжении — экипаж петербуржцев Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова на Citroen C3 R5 лидировал 13 из 15 спецучастков.



Вторая секция дня смешала все карты. На предпоследнем из спецучастков ралли Лукьянюк «поймал» медленный прокол и был вынужден доезжать почти двадцать километров на трёх колесах, что, конечно, сказалось на скорости прохождения дистанции – такая езда отбросила лидеров вглубь пелотона на третью позицию „абсолюта“. Потеря времени составила 1.38 минуты, отыграть столько на заключительном отрезке было уже невозможно.

На перегоне к заключительному спецучастку ралли колесо было заменено, но осталась незаметная проблема, имевшая роковые последствия. Обрывками покрышки перетёрло тормозную магистраль, которая в свою очередь не выдержала интенсивного торможения на асфальтовой секции. Буквально в ста метрах после старта финального спецучастка «Ситроен» перевернулся и россиянам пришлось досрочно завершить выступление", — говорится в пресс-релизе команды Лукьянюка и Арнаутова.

Видео аварии можно посмотреть на канале FIA ERC в YouTube.