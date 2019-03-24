Машину Буэми не успели зарядить из-за изучения легальности автомобиля

Пилот команды Формулы-E DAMS Себастьен Буэми остался недоволен действиями судей на этапе чемпионата в Санье, который прошёл вчера, 23 марта. По словам швейцарца, по их вине ему пришлось принимать старт фактически из боксов.

«Моя машина так долго изучалась на предмет легальности, что нам просто не позволили зарядить батарею. Я не мог выехать на стартовую решётку. Когда мне разрешили подзарядить батарею, пит-лейн был уже закрыт, мне пришлось начинать гонку даже в худших условиях, чем если бы она началась для меня с пит-лейна, ведь старт гонки тут обозначен в десятом повороте. Когда вышел на трассу, даже не видел последнюю машину. Это очень несправедливо», — приводит слова Буэми Motorsport.

Машина Буэми исследовалась техническими делегатами на предмет легальности конструкции тормозной системы. Проверки затянулись, что и привело к невозможности проведения зарядки.