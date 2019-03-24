З. Браун не исключает, что «Макларен» покинет Формулу-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун назвал условия, при которых команда может покинуть Формулу-1. Ключевым моментом станет встреча ФИА, руководства Ф-1 и представителей команд, которая состоится 26 марта в Лондоне. На ней будет обсуждён как технический регламент, так и вопрос ограничения бюджетов.

«Для „Макларена“ важны два вопроса — финансовая составляющая и возможность существования честной и конкурентоспособной среды. Если этого не будет, мы всерьёз пересмотрим наши позиции в Формуле-1. Люди могут говорить, что это переговорная тактика, но если мы почувствуем, что новые правила поставят нас в положение, при котором мы не сможем быть конкурентоспособными, нам придётся пересмотреть вопрос участия в чемпионате», — приводит слова Брауна GPFans.