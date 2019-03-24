Сироткин объяснил провал «Уильямса» неправильным процессом постройки болида

Экс-пилот «Уильямса», гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин поделился мыслями о неудачном старте сезона Формулы-1 бывшей команды. По словам россиянина, проблема «Уильямса» не в болиде, а в неверном процессе его создания.

«Когда в прошлом году я говорил о фундаментальных проблемах, то имел в виду не проблемы с техникой. Мне кажется, продукт не получился, потому что процесс производства и постройки не совсем правильный. И до тех пор, пока этот процесс не изменится, вряд ли получится исправить машину. Тут, скорее, нужно понять, правильно ли работают программы, правильно ли функционирует аэродинамическая труба и правильно ли это всё увязано между собой – везде должна быть 100%-ная корреляция данных, цифры должны совпадать.



На мой взгляд, вначале команде надо решить именно проблемы на базе, а уже потом, руководствуясь какими-то другими принципами и пользуясь другим или отлаженным оборудованием, заново разрабатывать идеи для новых машин. Это достаточно трудоёмкий, долгий и совсем непростой процесс», — приводит слова россиянина Autosport.com.ru.