Феттель: мы были недостаточно конкурентоспособны в Австралии, но мы вернёмся

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель уверен, что после неудачи на Гран-при Австралии команде по силам вернуться в борьбу за победы.



«Я думаю, что у нас есть все инструменты, которые нам нужны. У нас хорошая машина, мы её знаем. В целом мы были недостаточно конкурентоспособны в Австралии, но мы вернёмся. В прошлом году мы покинули зимние тесты с проблемами с болидом. Он вёл себя не так, как нам хотелось. В этом году всё наоборот, болид вёл себя так, как мы и ожидали.



В этом году проблемы, с которыми мы столкнулись в Австралии, не имеют ничего общего с прошлогодними. Однако результат имеет смысл, так что мы что-то упустили. Я уверен, что мы найдём причину, потому что знаем, что на самом деле болид лучше, чем то, что мы увидели в Австралии, не только в гонке, но и на протяжении всего уик-энда», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.