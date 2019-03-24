Кубица: не буду сожалеть о том, что я попытался

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что не будет жалеть о своём возвращении в Формулу-1, несмотря на низкие результаты команды.



«Из-за моих ограничений, похоже, я должен всегда показывать больше, чем другие, потому что люди сомневаются и ставят знаки вопроса. Всё, что я могу сделать, — стараться сделать свою работу и проводить этапы со всеми положительными и отрицательными сторонами, поскольку на сто процентов позитива быть не может.



Всегда нужно стараться сделать максимум, даже если вы выигрываете гонки, вам есть куда расти. Думаю, что я достаточно честен с собой в вопросе того, чему мне следует учиться и в чём совершенствоваться. Я думаю, что только благодаря этому подходу я вернулся в Формулу-1 и смог продолжить борьбу, а не ушёл шесть лет назад в DTM или GT. Я бы получал больше удовольствия от пилотирования, если бы боролся за лучшие позиции, но есть причина, по которой я здесь. Возможно, что я буду в конце года сожалеть о чём-то, но точно не о том, что я попытался», — приводит слова Роберта Кубицы GPToday.