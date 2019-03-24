Туррини: в «Феррари» поняли причину проблем на Гран-при Австралии

Итальянский журналист Лео Туррини подчеркнул, что в «Феррари» разобрались с проблемами, которые возникли на Гран-при Австралии.



«В Маранелло сообщили, что поняли причину проблем в Австралии. Маттиа Бинотто сейчас занят подготовкой к гонке в Бахрейне. Я не знаю, что именно послужило причиной проблем в Австралии. Что-то не так с двигателем? Проблема в аэродинамике? Или, быть может, просто звёзды выстроились против «Феррари»? Что я точно знаю, так это то, что Маттиа Бинотто сейчас выглядит расслабленным, а это невероятно важно при решении любой проблемы», — написал Туррини в своём блоге.



Напомним, что по итогам Гран-при Австралии Себастьян Феттель занял четвёртую позицию, а Шарль Леклер финишировал пятым.