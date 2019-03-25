Кезеловски выиграл этап NASCAR Cup Series в Мартинсвилле

Брэд Кезеловски из команды Team Penske в доминирующем стиле выиграл гонку STP 500, шестой этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который проходил на шорт-треке «Мартинсвилль». В общей сложности Кезеловски лидировал 445 кругов гонки из 500 и выиграл обе промежуточные стадии заезда. Это уже вторая победа Кезеловски в сезоне — ранее он выиграл в Атланте.



На последних кругах Кезеловски прессинговали Чейз Эллиотт и Кайл Буш. До обгона так и не дошло, однако на финише первая тройка уместилась в полторы секунды. Четвёртое место занял Райан Блейни, замкнул пятёрку сильнейших Денни Хэмлин.



По итогам шести этапов регулярного сезона путёвку в плей-офф NASCAR Cup Series обеспечили себе четыре гонщика: победитель «500 миль Дайтоны» Денни Хэмлин, действующий чемпион Джоуи Логано, а также экс-чемпионы Брэд Кезеловски и Кайл Буш.



Следующая гонка NASCAR Cup Series — O’Reilly Auto Parts 500 — пройдёт 31 марта в Форт-Уорте, штат Техас.

STP 500, «Мартинсвилль» (топ-10):



1. Брэд Кезеловски (Team Penske / «Форд») — 500 кругов

2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,594

3. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.335

4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +2,916

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,604

6. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,017

7. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing / «Форд») +5,355

8. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,787

9. Арик Альмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,146

10. Даниэль Суарес (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,381.