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Брандл поддержал введение баллов за быстрейший круг

Брандл поддержал введение баллов за быстрейший круг
Авто / Формула-1

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал введение правила начисления бонусов за самый быстрый круг, которое было использовано во время Гран-при Австралии. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заработал суммарно 26 очков с помощью этого нововведения.

«Правило дополнительных баллов уже показало свою пользу, в Австралии оно было введено успешно. Стремление проехать самый быстрый круг станет дополнительным элементом гонки.

С большой долей вероятности бонус за самый быстрый круг будет получать итоговый победитель. Но побороться за эти баллы может и кто-то из топ-10, у кого достаточно времени, чтобы сменить шины и попытаться зацепиться за такие очки. Также на бонус может претендовать пилот, находящийся позади своего партнёра по команде», — цитирует Брандла Sky Sports.

Боттас считает, что баллы за быстрейший круг могут иметь большое значение
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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