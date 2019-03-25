Брандл поддержал введение баллов за быстрейший круг

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал введение правила начисления бонусов за самый быстрый круг, которое было использовано во время Гран-при Австралии. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заработал суммарно 26 очков с помощью этого нововведения.

«Правило дополнительных баллов уже показало свою пользу, в Австралии оно было введено успешно. Стремление проехать самый быстрый круг станет дополнительным элементом гонки.

С большой долей вероятности бонус за самый быстрый круг будет получать итоговый победитель. Но побороться за эти баллы может и кто-то из топ-10, у кого достаточно времени, чтобы сменить шины и попытаться зацепиться за такие очки. Также на бонус может претендовать пилот, находящийся позади своего партнёра по команде», — цитирует Брандла Sky Sports.