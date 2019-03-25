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Фряйнс — ди Грасси: ты даже не можешь правильно написать мою фамилию

Фряйнс — ди Грасси: ты даже не можешь правильно написать мою фамилию
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Гонщики Формулы-Е Лукас ди Грасси и Робин Фряйнс обсудили свою аварию на последнем этапе электросессии в городе Санья. В конце гонки Себастьен Буэми на торможении подтолкнул болид Фряйнса, и тот уже не мог избежать контакта с ди Грасси. В итоге Фряйнс и ди Грасси лишились мест в очковой зоне.

«Просто хочу показать, насколько несправедливы сейчас штрафы в Формуле-Е. Буэми ехал восьмым, столкнулся с Фрянйсом, который затем выбыл из гонки. Буэми становится шестым, получает 10-секундный штраф и финиширует восьмым, набрав четыре очка. Фряйс ничего не получает за то, что смещается на торможении», — написал ди Грасси, дважды ошибившись в фамилии голландца.

«Как ты можешь говорить, что я смещался на торможении, если даже не можешь правильно написать мою фамилию?» — ответил Фряйнс.

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