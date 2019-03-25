Хорнер: не страшно, если «Ред Булл» получит штраф за дополнительный двигатель

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда может выйти за лимит в три двигателя, используемых в течение сезона. Хорнер подчеркнул, что для «Ред Булл» первостепенное значение имеет работа двигателя.

«Я думаю, что мы не будем беспокоиться, если придётся использовать ещё один двигатель. Нам важен результат, работа силовой установки. Это может компенсировать штраф за использование дополнительного двигателя.

Мы хотим сократить отставание от «Мерседеса» и «Ферарри», которые доминировали на протяжении столь долгого времени. Для этого нужен мощный двигатель», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Австралии занял третье место, опередив оба болида «Феррари».