Вязович — о новом МАЗ: за капотниками — будущее

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал результаты тестов нового гоночного грузовика МАЗ-6440RR, которые проходили в Астрахани в середине марта.

«Боюсь сглазить, но, на мой взгляд, это кардинально другой автомобиль, им намного легче управлять. Мое мнение: за такой конструкцией (капотниками. — Прим. «Чемпионата») — будущее. Не знаю, каким образом нужно развивать бескапотник, чтобы получить такой комфорт для вождения. О надежности в данный момент говорить рано, для этого мы должны в течение года выполнить большой объем работы и усовершенствовать

конструкцию. Но в случае безотказной работы машина будет гораздо конкурентоспособнее, чем бескапотник.

Капотник получился значительно легче только за счёт компоновки, применения других материалов. Сегодня лимит по весу — 8,5 тонны, и мы близки к этому. А любой наш бескапотник весит больше 9 тонн. То есть мы уменьшили массу грузовика минимум на полтонны. Плюс лучшая развесовка по осям (50х50 против 55х45), сниженный и расположенный посередине центр масс. На любых поворотах, на мягкой поверхности автомобиль очень устойчив: не кренится, вкручивается в поворот. Как правило, если происходит снос, он предсказуем, нет срыва какой-то одной оси — машина просто плавно скользит всеми колесами. Её можно докручивать, распускать — управлять ею легко», — цитирует Вязовича ABW.