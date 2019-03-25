Тиктум: выиграть титул в Супер Формуле в первый сезон практически невозможно

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум заявил, что ему будет сложно бороться за титул победителя Супер Формулы в 2019 году. Также гонщик посетовал на большое давление.

«Я думаю, что многие люди ждут от меня чего-то особенного. Поэтому давление будет большим.

Выиграть титул очень и очень сложно. Возможно, это даже невозможно в первый год. Но, возможно, в конце первого года я начну выигрывать некоторые гонки.

Сейчас я чувствую давление, понимаю, что у меня фактически нет времени, чтобы чему-то научиться. Мы говорим об очень сложных гонках, их не стоит недооценивать. Поэтому мне нужно будет упорно работать.

У нас хорошая команда, сильные инженеры. Моя цель — прогрессировать», — приводит слова Тиктума Motorsport.