Сайнс: нужно не попасть в ту же ловушку с обновлениями, что и в прошлом сезоне

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший подчеркнул, что у команды есть потенциал, чтобы избежать повторения стагнации болида образца сезона 2018 года.



«Есть ли у нашего нового болида потенциал, чтобы избежать прошлогоднего спада? Всё будет зависеть от обновлений. Если обновления будут работать, то я уверен, что команда будет прогрессировать.



Нам нужны ранние обновления, чтобы работать над машиной и не попасть в ту же ловушку, что и в прошлом сезоне. Мы знаем, в каком направлении нам нужно двигаться и то, что на данный момент машине не будет хватать стабильности — на каких-то трассах мы будем претендовать на попадание в десятку, а на каких-то нет. Но у нас есть хорошая программа развития, и если мы осуществим её, то мы добьёмся успеха в этой битве», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего Autosport.