Албон: в Бахрейне будет легче, чем в Австралии, потому что я знаю, чего ожидать

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1 в Бахрейне.



«Доволен тем, как прошёл уик-энд в Австралии, хотя во время тренировок чувствовал себя не совсем комфортно. Квалификация прошла неплохо, так что я был расстроен, что не смог заработать очки. Но в целом этап получился успешным, так что с оптимизмом жду Гран-при Бахрейна. Сейчас я готов лучше, чем к первой гонке сезона. Во время первого своего этапа в Формуле-1 понял, что график здесь очень напряжённый, поскольку приходится много общаться с прессой, болельщиками. Здесь огромная разница с Формулой-2.



Я уже пилотировал в Бахрейне в Формуле-2, так что знаком с трассой. В прошлом году я был конкурентоспособен здесь. Это не самая весёлая трасса, но на ней интересно пилотировать. Здесь важно точно проходить каждый поворот, не так легко найти ритм. Но это привычная гоночная трасса, на ней гораздо меньше кочек, чем в Мельбурне. Думаю, в этот уик-энд будет легче, потому что я знаю, чего ожидать», — приводит слова Албона пресс-служба команды.