Кубица: в Бахрейне нас ждут новые трудности

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.



«В Бахрейне и Австралии совершенно разные трассы, так что нас ждут новые трудности, эта трасса другой конфигурации, и она находится в более жарком климате. Я хорошо знаю этот автодром, но мне ещё нужно кое-что выяснить. На трассе Сахир много разгонов и торможений, так что важно, чтобы болид был стабильным при разгоне и торможениях.



У меня отличные воспоминания о трассе в Бахрейне, именно там я смог заработать первый и единственный поул в карьере в 2008 году, так что с нетерпением жду уик-энда. Там очень важно разобраться с работой с шинами из-за жарких условий, но посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Роберта Кубицы пресс-служба команды.