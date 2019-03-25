Расселл: я готов к новому вызову

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна. По словам Расселла, трасса Сахир очень сложная, однако британский пилот чувствует себя готовым к новому вызову.



«Очень рад отправиться в Бахрейн, потому что мне очень нравится эта трасса. С большим нетерпением жду возвращения в кокпит на своём втором Гран-при в карьере. Выступать в Сахире всегда сложно, поскольку там очень сложная трасса.



На гонке в Бахрейне повышенный расход резины и очень жаркие условия, из-за которых на болиды оказывается очень большая нагрузка. Однако считаю, что я готов к новому вызову и уже предвкушаю начало уик-энда», — приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба команды «Уильямс».