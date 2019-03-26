Источник: Мик Шумахер сделает дебют на тестах Ф-1 в составе «Феррари»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер примет уачстие в тестах в Бахрейне в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Альфа Ромео», сообщает Autosport.



По информации источника, Шумахер 2 апреля отработает в составе «Феррари», а 3 апреля сядет за руль «Альфа Ромео». Официально участие Мика в тестах хотя бы одной из команд пока не подтверждено.



Это будет первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид Формулы-1. Ранее сообщалось, что, в случае успеха на этих тестах Мик Шумахер получит возможность участвовать в тестах после Гран-при Испании, уже в составе «Феррари».



Стоит отметить, что, по правилам ФИА, в тестах после Гран-при Бахрейна не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота, так что участие в тестах принимают только тест-пилоты и третьи пилоты команд.