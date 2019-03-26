Алонсо протестирует дакаровскую версию Toyota Hilux в ЮАР

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо протестирует Toyota Hilux в спецификации под ралли «Дакар». Тестирование будет проходить на севере ЮАР, сообщает RaceFans.

По данным источника, автомобиль команды Toyota Gazoo Racing South Africa и команда техников уже покинули базу, расположенную неподалёку от Йоханнесбурга. Далее они отправились на курорт Калахари Гоерапан. Там расположены многочисленные трассы для внедорожников. Курорт находится недалеко от границы с Намибией и Ботсваной.

Как утверждает источник со ссылкой на собеседника в команде Toyota Gazoo Racing, Алонсо раздумывает над возможным участием в «Дакаре». Возможно, во время тестирования испанский пилот примет окончательное решение по поводу участия в ралли.