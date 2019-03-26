Опубликовано первое компьютерное изображение болида Ф-1 2021 года

Журналист издания Racing Engineering Сэм Коллинз опубликовал первое компьютерное изображение болида, спроектированного в соответствии с вероятным техническим регламентом Формулы-1 на 2021 год. Правила ещё окончательно не утверждены, однако ФИА и Формула-1 на протяжении долгого времени совместно работают над регламентом, который должен придать болидам Ф-1 более футуристичный вид и улучшить ситуацию с обгонами. Изучаемый командами проект получил кодовое название INDIA.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Сэма Коллинза.

Как уже ранее сообщалось, предлагаемый технический регламент 2021 года предусматривает возвращение в Формулу-1 граунд-эффекта. При этом машины получат ещё более упрощённое переднее антикрыло и лишатся боковых дефлекторов. Зато на колёса вернутся аэродинамические колпаки.

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