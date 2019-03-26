Бинотто: рады дать Шумахеру и Айлотту возможность попробовать машину Формулы-1

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение задействовать на тестах Формулы-1 после этапов в Бахрейне и Испании молодых гонщиков из Академии «Скудерии». Мик Шумахер отработает с «Феррари» один день на «Сахире», а на «Каталунье» Шумахер и Каллум Айлотт проведут тесты с «Альфа Ромео».



«Мы твёрдо верим в ценность Академии пилотов „Феррари“ как высокоуровневой программы тренировок для талантливых молодых гонщиков, а решение дать Шарлю Леклеру место в нашей команде является доказательством этого. Поэтому мы очень рады дать Мику и Каллуму возможность попробовать машину Формулы-1. Мик, который присоединился к Академии в январе, и Каллум, который с нами с 2017 года, определённо являются растущими пилотами, и я верю, что управление SF90 на тестах в Бахрейне и Барселоне может быть очень полезным на данным этапе их карьеры», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».

Шумахер не хочет, чтобы мысли о тестах с «Феррари» отвлекали его от этапа Ф-2