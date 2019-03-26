Верляйн: не хочу возвращаться в Формулу-1, чтобы бороться за 18-е место

Немецкий пилот Паскаль Верляйн заявил, что не будет возвращаться в Формулу-1, чтобы выступать за одну из команд-аутсайдеров. В настоящее время Верляйн является пилотом Формулы-Е.

«Стремлюсь ли вернуться в Формулу-1? Нет. Нужно, чтобы всё сложилось, как в Формуле-Е. Я точно не заинтересован в том, чтобы вернуться в Формулу-1 и бороться за 18-е место. Не могу назвать конкурентным спортом, если перед началом уик-энда знаешь, что тебе не подняться выше 15-го места. Я больше не хочу оказываться в такой ситуации.

Впервые за долгое время я снова получаю удовольствие. Сейчас я выступаю в Формуле-Е и работаю на симуляторе для «Феррари». Я могу показать свой уровень. У меня уже было два шанса победить в Формуле-Е. И я снова ощущаю себя настоящим пилотом», — приводит слова Верляйна GrandPX.News.