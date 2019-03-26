ФИА планирует ужесточить расход моторного масла в 2020 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступает за сокращение расхода моторного масла. Команды Формулы-1 уже уведомили о том, что допустимый расход моторного масла будет уменьшен. Предполагается, что в 2019 году лимит сократится до 0,3 литра на 100 километров.

«Регламент предполагает, что в камеру сгорания может попадать лишь топливо. Поэтому моторное масло должно использоваться исключительно для смазки деталей. Иногда его применяют, чтобы повысить мощность двигателя, что является неправильным. Мы уже сократили допустимый расход до 0,6 литра на 100 километров, а теперь хотим ограничить расход ещё больше», — приводит слова технического делегата Федерации Николаса Томбасиса Motorsport-Total.