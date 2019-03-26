Ди Монтедземоло: в 2010 и 2012 годах Алонсо не стал чемпионом не по своей вине

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло объяснил, почему двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо так и не смог завоевать титул в составе «Скудерии».

«Это был просто Алонсо, то есть это не был альянс Алонсо с „Феррари“. Когда он выигрывал, он был доволен, когда проигрывал — виновата была команда, и он оставался недовольным. Другими словами, он был не так близок к команде, как Шумахер или Лауда, особенно в трудные моменты. Но быть с командой в хорошие моменты достаточно легко.

Но с точки зрения скорости Алонсо был очень хорош, мне кажется, что вместе с Хэмилтоном и Феттелем он очень близок к уровню Шумахера. Фернандо — фантастический пилот, и он не завоевал титулы в 2010 и 2012 годах не по своей вине. Если бы он стал тогда чемпионом, сейчас бы мы не вели этот разговор и обсуждали что-то другое. Но Алонсон очень силён. Много лет у него не было лучшего болида, но он показывал способность бороться за титул», — приводит слова ди Монтедземоло официальный сайт Формулы-1.