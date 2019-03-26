Отложенный из-за пожара старт сезона в MotoE состоится в июле

13 марта в Хересе стартовали тестовые заезды новой гоночной серии — MotoE. Планировалось, что её сезон стартует в мае. Однако после первого дня тестов, в ночь на 14 марта, в паддоке, возведённом специально для серии, произошёл масштабный пожар. Справиться с возгоранием оперативно не получилось, в результате крупный пожар уничтожил все гоночные мотоциклы и множество другого оборудования.

Спустя почти две недели, 26 марта, руководство серии сообщило о новых планах относительно проведения чемпионата. Его старт теперь запланирован на июль. Первый этап пройдёт в Германии с 5 по 7 июля, сообщает пресс-служба MotoE. Всего будет проведено 6 этапов, последний из них — с 15 по 17 ноября.

Также в заявлении упоминается о пожаре. В частности, сказано, что расследование всё ещё продолжается.