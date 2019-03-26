Ник Хайдфельд стал телекомментатором Sky

Экс-пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд будет работать на немецком телеканале Sky Sport, сообщает Speedweek. Таким образом, он присоединится к другому экс-пилоту Ф-1 Ральфу Шумахеру, который в 2019 году уже начал работу на немецком телевидении в качестве эксперта.

Ник Хайдфельд выступал в Формуле-1 с 2000 по 2011 год. За это время он защищал цвета команд «Прост», «Заубер», «Уильямс», «Джордан» и «Лотус». На его счету 183 Гран-при и 13 подиумов. На Гран-при Монако—2005 он финишировал на втором месте. Всего же в Формуле-1 Хайдфельд набрал 259 очков.

После ухода из Ф-1 немец пробовал силы в других автогоночных сериях, в том числе в WEC и Формуле-E. Минувший сезон он также провёл в Формуле-E, где выступал в составе Mahindra Racing. Тот сезон он завершил на 11-м месте, набрав 42 очка.