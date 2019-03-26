Росберг назвал Ферстаппена самовлюблённым

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, подчеркнув, что излишняя самоуверенность и самовлюблённость в какой-то мере даже помогают голландцу.

«Если вы обратитесь к словарю, чтобы прочесть определение слова „самовлюблённый“, вы обнаружите, что речь идёт о Максе Ферстаппене. Но это работает на него, потому что у него есть большой талант. Именно потому он всё ещё успешный. Такая самовлюблённость может стать сильной стороной и мощнейшей чертой, которой только может обладать человек. Как можно не сомневаться в себе? Как можно не сомневаться, делая одну и ту же ошибку шесть раз? И после этого ты делаешь то же самое в седьмой раз», — приводит слова Росберга GPblog.