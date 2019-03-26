Хэмилтон поддержал футболистов сборной Англии, подвергшихся расистским нападкам

Вчера, 25 марта, в Подгорице в матче квалификационного этапа Евро-2020 национальная команда Черногории принимала сборную Англии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1. Тем не менее победа Англии была омрачена поведением черногорских болельщиков, в ходе встречи позволивших себе расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов сборной Англии. В УЕФА уже заявили о расследовании по этому эпизоду.

В стороне от происходящего не остался и действующий чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Поздравляю сборную Англии со вчерашней победой над Черногорией со счётом 5:1. Вы заставили нас гордиться. Скандирования, с которыми вам пришлось столкнуться, были подлыми. Это совершенно неприемлемо. Такому поведению нет места ни в одном виде спорта», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хэмилтона в социальной сети.