Штайнер: все могут использовать модель, которую использует «Хаас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер недоволен критикой, раздающейся из стана «Рено», «Макларена» и «Рэйсинг Пойнт», чьи боссы выступают против тесного сотрудничества американской команды с «Феррари».

«Они хотят забрать что-то у нас и улучшить своё положение. Мы выбрали эту модель, потому что правила позволяют это делать. Это правило доказало свою состоятельность, особенно оно актуально для новых команд, которые в противном случае не имеют никаких шансов в Формуле-1. Так зачем же это менять? Все могут использовать такую модель. Но я не хочу указывать, что нужно делать „Рено“», — приводит слова Штайнера GPblog.

Ранее глава «Рено» Сириль Абитебуль выказал особое недовольство командами, которые тесно сотрудничают с топ-коллективами.