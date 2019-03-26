Алонсо выразил недовольство словами ди Монтедземоло

Сегодня, 26 марта, на официальном сайте Формулы-1 было опубликовано интервью с экс-руководителем «Феррари» Лукой ди Монтедземоло, в котором тот вспоминал сотрудничество с Фернандо Алонсо. Экс-босс «Скудерии» подчеркнул, что испанец никогда не был полноценной частью команды.

Ответ двукратного чемпиона мира не заставил себя долго ждать. Испанец написал его на странице Формулы-1 в «Твиттере», оставив комментарий под ссылкой на полный материал с Лукой ди Монтедземоло.

«Должна была быть причина, по которой я не подписан на аккаунт Формулы-1 до сегодняшнего дня. Сегодня вы мне напомнили эту причину. Президент никогда не говорил мне этого. Особенно учитывая то, что я набирал 80% всех очков команды. Мы сражались жёстко, со всем сердцем, вместе и до самого конца, мы до последнего боролись за титул», — написал Алонсо.