Штайнер: задача «Хааса» — удерживать четвёртое место

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна. Штайнер заявил, что задачей команды является борьба с соперниками из второго эшелона.

«Наш болид показал свою скорость в Австралии. И я не ожидаю ничего другого в Бахрейне. Рад, что в Формуле-1 идёт плотная борьба в середине таблицы, было бы здорово, если бы аналогичная ситуация наблюдалась и среди лидеров. Тогда практически в каждой гонке был бы новый победитель.

Мы с нетерпением ждём возвращения на трассу. Хорошо, когда есть за что сражаться. «Хаас» постепенно приближается к сильнейшим командам, но пока мы всё равно отстаём. Наша задача – удерживать четвёртое место и быть лучшими среди остальных», — приводит слова Штайнера Fi1.