Протест на победу Довициозо в Катаре был отклонён

Апеляционный суд Международной мотоциклетной федерации (FIM) отклонил протест команд Honda, Suzuki, Aprillia и KTM на победу гонщика команды Ducati Андреа Довициозо в Гран-при Катара в MotoGP. Протест был подан в связи с тем, что команды обвинили Ducati в использовании дополнительного аэродинамического спойлера на маятнике заднего колеса.

В заключении FIM говорится, что Ducati не нарушила правил, крыло признано легальным и соответствующим техническим требованиям. В связи с этим результаты гонки остались в силе.

Команды подали протест сразу после гонки в Катаре, но стюарды отклонили его. Тем не менее они направили апелляцию на решение дирекции. Слушания Апелляционного суда продолжались в течение трёх дней.